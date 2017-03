Höfen Sanierung wird 2017 abgeschlossen

Höfen. Die Sanierung läuft seit 2015. Die Arbeiten gehen ausschließlich in den Ferien über die Bühne. "Bis jetzt hat die Gemeinde 250 000 Euro ausgegeben", berichtete Bürgermeister Holger Buchelt. Insgesamt würden 300 000 Euro investiert, fügte der Rathauschef hinzu. Dabei ging es vor allem um den Brandschutz.

Toilettenanlage kommt in drei bis vier Jahren an die Reihe

Verschoben hat die Gemeinde die Sanierung der Toilettenanlage. Sie sollte zunächst ebenfalls in Angriff genommen werden und rund 100 000 Euro kosten. Nach den Worten des Rathauschefs sei die Anlage aber in Ordnung. Sie soll in drei bis vier Jahren saniert werden, machte der Rathauschef deutlich.