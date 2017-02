Höfen Moderne Tanztrends als Schwerpunkt

Manchmal Liedvorschläge

In der Tat hat die erste Line- Dance-Formation nicht viel mit dem gemein, was früher in Tanzschulen gelehrt wurde. Domenico legt Hip-Hop auf, studiert Videoclip-Dancing mit den Jugendlichen ein oder Contemporary, also Ausdrucks- oder Bühnentanzelemente. "Wir üben auch traditionellen Paartanz, vorrangig aus dem Lateinbereich", erläutert der 26-Jährige, der selbst – neben dem Beruf – fünfmal die Woche trainiert. "Aber der Schwerpunkt liegt auf modernen Tanztrends. Die Mädchen und Jungs bringen sogar manchmal Liedvorschläge mit." Wie das aussehen kann mit einer flippigen Choreografie, zeigt eine kurze Kostprobe dessen, das die Gruppe für den Auftritt bei der Feier zum 25-jährigen Bestehen des Höfener Excelsior Clubs derzeit einstudiert.

"Genau dieses Moderne ist unser Anliegen", sind sich Monika Reimertz, Vorsitzende des Höfener Clubs, und Wolfgang Schonder, Vorsitzender des Nordschwarzwald-Dachvereins, einig.

Unter ihrer Regie erlebte der Höfener Club in den vergangenen knapp sieben Jahren neuen Zulauf. Professionelle Trainer, maßgeschneiderte Angebote – neben der Jugendgruppe Paar- und Line-Dance-Gruppen für verschiedene Altersstufen, dazu jährliche Tanz-Workshops. Und mit dem Spiegelsaal ein ansprechender Veranstaltungsort. Das macht das Angebot auch abseits einer städtischen Metropole attraktiv.

"Etwa 85 Mitglieder zählt unser Verein zurzeit", so Reimertz, "aber es dürfen gerne noch mehr werden!"

Anfangs kleine Turniere

1992 wurde der Zweigverein Höfen des Excelsior Clubs Nordschwarzwald von zehn Tanzpaaren gegründet. "Wir waren eine super Truppe, haben gemeinsam viel Geselliges unternommen", erzählen Sieglinde und Gerd Kraushaar, eines der aktuell letzten drei verbliebenen Paare aus der Gründungsphase – die heute zwar nicht mehr aktiv im Tanzgeschehen dabei sind, aber bei der Jubiläumsvorbereitung selbstverständlich mitwirken.

Kleine Turniere seien in den Anfangsjahren veranstaltet worden, die Jazztanzgruppe hatte einige große Auftritte. Josef Gans hieß der erste Vorsitzende des Höfener Excelsior Clubs, ihm folgte nach einem Jahr Gerd Kraushaar, der das Amt fünf Jahre lang innehatte. Dieter Proß war von 1998 bis 2009 Vorsitzender, dann folgte auf Ernst Oswald Mayer ab 2010 Monika Reimertz.

Zum Jubiläum veranstaltet der Excelsior Club Höfen einen Festabend in der Gemeindehalle. Am 11. März ab 19.30 Uhr sind Freunde des Tanzsports eingeladen. Neben Ansprachen, Ehrungen, Tanz- und Showeinlagen gibt es zur Musik von "Sunset" die Gelegenheit, selbst zu tanzen.

Weitere Informationen: www.excelsior-tanzen.de