Höfen Mit einem Workshop sollen neue Mitglieder gewonnen werden

Mit Blick auf zahlreiche Aktivitäten stellte Stier fest, dass der 1. Höfener Bart- und Schnorresclub im vergangenen Geschäftsjahr seine Aufgaben und Ziele rundum erfüllt habe.

In Vertretung des an der Teilnahme verhinderten Schriftführers Dennis Freiburger erstattete Stier auch dessen Bericht, wonach der Verein 120 erwachsene und 27 jugendliche Mitglieder – davon 118 Männer und 29 Frauen – hat. Der Statistik zufolge liegen 92 Mitglieder im Altersspektrum zwischen 50 und 70 Jahren.

Guter Werbeträger

Positiv haben sich dem Bericht der Kassenverwalterin Helga Rein zufolge die Vereinsfinanzen im vergangenen Jahr entwickelt. Gemeinderat Martin Kappler übermittelte die Grüße des an der Teilnahme verhinderten Höfener Bürgermeisters Holger Buchelt und dankte dem Bartclub für seine Arbeit als guter Werbeträger für die Enztalgemeinde.

In Ämtern bestätigt

Problemlos verliefen die Wahlen mit einer Bestätigung von Wolfgang Stier als Präsident, von Helga Rein als Kassenverwalterin, von Frank Leininger als Mitgliederverwalter, von Rüdiger Kirschke als Ausschussmitglied sowie von Gerhard Lechner und Otmar Glauner als Kassenprüfer.

Als Termine im laufenden Vereinsjahr nannte Wolfgang Stier die Welt-Bart und Schnauzervereinigung (WBMA)-Weltmeisterschaften in Austin (Texas/USA) vom 1. bis 3. September mit einer eventuellen Teilnahme des neu eingetretenen Mitgliedes Klaus Ziebart, das 32. Internationale Alpenbarttreffen in Seewis in der Region Prättigau (Schweiz) am 8. Oktober, den vorweihnachtlichen Markt am 18./19. November in Höfen und im Ausblick auf das Jahr 2018 die Offenen Europa-Meisterschaften am 21. und 22. Juni 2018 in Tel Aviv (Israel).

WM ausrichten?

Bei der allgemeinen Aussprache wurde die Beschaffung einer leichten einheitlichen Kleidung angeregt.

Frank Werthwein und Jörg Diamantopoulos erklärten sich bereit, zur Werbung insbesondere auch jüngerer Bartträger einen Bart-Workshop abzuwickeln. Jörg Diamantopoulos konnte sich außerdem die Ausrichtung der Bart-Weltmeisterschaft 2021 seitens des Bart- und Schnorres­clubs Höfen vorstellen. Im Jahr 2019 findet diese in Antwerpen statt. Der Hauptversammlung schloss sich ein Kameradschaftsabend im Hotel Ochsen an.