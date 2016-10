Höfen Künftig 18.000 Euro für Enztalbahn

Umlage steigt

Die Gemeinde Höfen wird sich auch künftig am Projekt­ "Konus" beteiligen – hierbei können Schwarzwaldurlauber den öffentlichen Personennahverkehr kostenlos nutzen. Die Kooperationsvereinbarung soll verlängert werden. Die Umlage steigt von 36 auf 42 Cent pro Übernachtung, dies macht für Höfen rund 1300 Euro Mehrkosten im Jahr aus. Die Erhöhung soll jedoch nicht auf die Kurtaxe von derzeit 1,80 Euro durchschlagen, sondern über den Gemeindehaushalt ausgeglichen werden.

32 Flüchtlinge

Die Gebühren für die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften in der Gemeinde sind neu kalkuliert worden und werden für die kommenden fünf Jahre festgesetzt. Kämmerer Ralf Busse erläuterte die Kalkulation. Das Gremium stimmte dieser und der Neufassung der Gebührensatzung zu. Derzeit leben 32 Flüchtlinge in verschiedenen Gebäuden in Höfen. Auf die Aufnahme von 60 Personen hatte sich die Gemeinde eingerichtet.

Mehrheitlich sprach sich der Gemeinderat gegen die Anbringung einer 3,6 mal 2,5 Meter großen beleuchteten Plakatanschlagtafel an der Wildbader Straße aus.

Die Belastung des Ortsbilds durch Werbeeinrichtungen sollen so gering wie möglich gehalten werden. Die Tafel an der engsten Stelle der Ortsdurchfahrt wäre auch ein Ablenkungsfaktor für Autofahrer.

Straße gesperrt

Wie Bürgermeister Buchelt bekannt gab, wird die Landesstraße 343 zwischen Höfen und Langenbrand vom 2. bis 5. November wegen Holzfällarbeiten gesperrt. Der Schultes betonte, dass sich die Gemeinde gegen eine Sperrung zu diesem Zeitpunkt entschieden, aber ohne Erfolg gewehrt habe.