Höfen Königshaus vertraut Baumeister

Besonderes Können

Während des Kirchenbaus in Höfen lief teils parallel für den Baumeister – bekannt für sein besonderes Können um die neugotische Gestaltung – von 1886 bis 1894 auch die Durchführung einer umfassenden Renovierung und Umgestaltung der Heilbronner Kilianskirche. Von Beyer sorgte außerdem 1893 für die Fertigstellung des seit 1521 knapp 61 Meter über dem Boden unterbrochenen Turms des Berner Münsters, den er mit 100 Metern Höhe als höchsten Kirchturm der Schweiz vollenden ließ.

Das neue Schulhaus im Höfener Schönblickweg, das 1907 das vorherige – 1860 als Schul- und Rathaus Ecke Liebenzeller Straße/Alte Straße erbaut – ablöste, hatte ebenfalls einen berühmten Baumeister und kann als modernstes seiner Zeit gelten. Architekt war der Stuttgarter Hochschullehrer Theodor Fischer. Eine Dampfheizung und ein Schülerbad waren besondere Merkmale. Fischer gilt als geistiger Vater der in Baumeister-Kreisen berühmt gewordenen Stuttgarter Schule. An der Technischen Hochschule (TH) der Landeshauptstadt bildete er von 1901 bis 1908 mehr als ein Dutzend berühmter Architekten aus.

Unter ihnen war auch Paul Bonatz, der im Zusammenhang mit dem Stuttgarter Bahnhof in jüngerer Zeit wieder ins Gedächtnis gerückt wurde. Er war einst in ganz Deutschland gefragt. Mit Sicherheit hatte er auch mit dem Höfener Schulhaus zu tun. Er war nämlich von 1902 bis 1906 an der TH Stuttgart Assistent von Fischer und arbeitete anschließend bis 1908 in dessen Stuttgarter Architektenbüro. Deshalb wäre es nicht vermessen, wenn die Höfener behaupten, dass zwei berühmte Baumeister ihr neues Schulhaus architektonisch erarbeitet und baulich begleitet haben.