Höfen Im März geht es mit der Arbeit gleich weiter

Nach der gestrigen Freigabe des Abschnitts müssen noch die Schutzeinrichtungen befestigt sowie die Markierungen aufgetragen werden. "Das wird im nächsten Jahr geschehen, sobald es das Wetter zulässt", sagte Uwe Herzel, Pressesprecher des Regierungspräsidiums Karlsruhe gestern auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. Die Geschwindigkeit ist deshalb momentan auf 50 Kilometer pro Stunde beschränkt.

Im nächsten Jahr geht es auf der Bundesstraße 294 gleich weiter. Zwischen März und Mitte Mai 2017 wird sie zwischen der Eyachbrücke und dem Ortseingang von Höfen auf Vordermann gebracht, informierte Herzel. "Die Kosten sind noch nicht bekannt", räumte er ein.

Während der Gartenschau in Bad Herrenalb zwischen dem 13. Mai und dem 10. September gibt es keine Arbeiten an den Zufahrtsstraßen in die Kurstadt im Albtal, stellte Herzel klar. Nach dem 10. September lässt das Regierungspräsidium Karlsruhe dann die Ortsdurchfahrt von Höfen sanieren.

Leistungsumfang, Kosten und Zeitbedarf würden noch ermittelt, sagte Herzel. Das Gleiche gelte für die Umleitungen.