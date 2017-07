Höfen Fällungen im Oktober

Die Arbeiten gehen jeweils von Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr über die Bühne. Am Abend und in der Nacht sowie an Samstagen und Sonntagen ruhen die Fällarbeiten, teilte Jürgen Hörstmann, Pressesprecher des Enzkreises, auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mit.

Staatswald betroffen

In diesem Bereich befindet sich überwiegend Staatswald. Nach Hörstmanns Worten sind die Fällungen notwendig, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.