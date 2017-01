Höfen Empörung!

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Deshalb ist bereits jetzt große Empörung programmiert. Stehen doch ab Mitte März Sanierungsarbeiten an der B 294 zwischen dem Abzweig der L 343 in Richtung Schömberg und dem Abzweig der L 340 in Richtung Dobel an. Das bedeutet: abschnittsweise Vollsperrungen. Und kilometerfressende Umleitungen. Nicht zu vergessen: In den Stoßzeiten reiht sich dann Auto an Auto.