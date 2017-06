Höfen Eine Rückkehr zu den Wurzeln

Die Stelle als Gesamtleiter des freien christlichen ökumenischen CT, als gemeinnütziger Verein auf Spendenbasis organisiert und an die evangelische Kirche angegliedert, reizt Hilzinger aus verschiedenen Gründen: "Da sind viele Menschen sehr aktiv in der Gemeinde unterwegs. Ältere, zahlreiche Familien und jede Menge junge Leute – Marburg ist ja Studentenstadt."

Am Sonntag kämen zu zwei Gottesdiensten in der Regel rund 500 Besucher. Sonntagabends wurde einst mit einem eigens englischsprachigen Studentengottesdienst begonnen. In die Kinderkirche kämen bis zu 100 Kinder – Traumzahlen! Und es gibt soziale und diakonische Projekte. Der studierte Theologe wird beim CT nicht in erster Linie als Pfarrer tätig sein, sondern ist für die Gesamtorganisation verantwortlich: "Bei mir werden die Fäden zusammenlaufen." Da der CT zwar unter dem Dach der Kirche, aber ein freies christliches Werk ist, lässt sich Hilzinger zunächst für sechs Jahre von der Landeskirche "im kirchlichen Interesse" beurlauben und damit freistellen.

Bis Mitte Juli nimmt er zur Vorbereitung des Umzugs die ihm aufgrund seiner Funktion als Ausbildungspfarrer zustehende Studienzeit. Bis 16. Juli führt Vikarin Carolin Meider die Geschäfte in Höfen. Die zweite Julihälfte ist dann Hilzingers letzte Phase als Gemeindepfarrer. Am Sonntag, 23. Juli, wird der langjährige Pfarrer im Gottesdienst um 10 Uhr verabschiedet. Im Anschluss daran gibt es Gelegenheit für den persönlichen Abschied bei einem vorgezogenen Gemeindefest. Eine Herausforderung wird die ab September beginnende Vakatur für die Kirchengemeinde.

Der Kirchengemeinderat ist bereits im Gespräch mit den Nachbargemeinden Calmbach und Bad Wildbad, wie ihr Laienvorsitzender Georg König erklärt. Ab September soll die vakante Stelle außerdem nach Möglichkeit ausgeschrieben werden. Man habe mit Pfarrer Hilzingers Weggang nach der relativ langen Zeit von 16 Jahren rechnen müssen. Hilzinger habe in diesen Jahren viel bewegt, manches neu ausgerichtet, Ideen eingebracht. So habe er Sondergottesdienste etabliert, erfolgreiche Jugendarbeit geleistet, Hauskreise aufgebaut und Alphakurse durchgeführt.

Im Gremium habe man gut verstanden, weshalb er nun diese Aufgabe annehme, die den Theologen noch einmal neu herausfordere, die er aber doch zugleich gut einschätzen könne.