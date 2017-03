Höfen Drei Modelle zur Auswahl

Nach dem Beschluss, den Gehweg in der Hindenburgstraß zu sanieren (wir berichteten), sollte die passende Beleuchtung ausgesucht werden. "Elektrikarbeiten und Leuchten müssen ausgeschrieben werden", kündigte Ingenieur Siegfried Widmer an. Er legte dem Gemeinderat mehrere Varianten vor.

"Der Ästhetik wegen müssten wir eigentlich die Lampen auf der anderen Seite gleich mit austauschen, auch wenn sie noch gut sind", regte Bürgermeister Holger Buchelt an, die bestehenden Straßenlaternen an anderen Stellen in der Gemeinde einzusetzen, zumal sie noch als Natriumdampflampen betrieben werden. Bei den neuen handele es sich indes um eine LED-Ausführung.

Mast und Anschluss blieben bestehen, es werde nur der Kopf der Leuchte getauscht, erläuterte Widmer. Gleichwohl bestünde auch die Chance der Umrüstung auf LED – und dadurch die Halbierung der Stromkosten. Allerdings, gab Buchelt zu bedenken, wäre es ein Kompromiss, weil die Köpfe nicht den Anforderungen für LED genügten – es werde aufgrund der neuen Technik zunehmend schwierig, Ersatzteile zu erhalten, obwohl die Lampen erst acht Jahre alt seien.