Höfen Breite Palette an Selbstgemachtem

Der Markt ist an beiden Tagen bewirtet, am Sonntag gibt es zum Mittagessen einen leckeren Sauerbraten mit Spätzle und Salat. Auch ein "Seniorenteller" steht auf der Speisekarte. Neben Kaffee und Kuchen sowie den üblichen Getränken gibt es auch ein kleines Vesper. Kostenlose Parkplätze gibt es direkt an den Veranstaltungsräumen.

Der Markt ist auch ideal mit der S-Bahnlinie 6, Haltestelle "Höfen-Nord", zu erreichen. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.