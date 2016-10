Höfen Blenke sagt Gemeinde Unterstützung zu

Stolz kann die 1750 Einwohner zählende Enztalgemeinde darauf sein, dass sie über mehr als 600 Arbeitsplätze verfügt. Aber die insgesamt gut dastehende Kommune blickt nicht ohne Sorgen in die Zukunft.

Gemeindehalle sorgt für Probleme

So stößt man mit der Tallage und von Wald umgeben an Entwicklungsgrenzen. Dies umso mehr, als die Hochwasser-Gefahrenkarten freie innerörtliche Flächen entlang der Enz fast mit einem Bauverbot belegen.

Gerade auch für den geplanten Neubau einer Gemeindehalle bestehen Probleme. Dieser soll ein kleines Stück talwärts von der bestehenden errichtet werden. Ein 40-seitiges Umweltgutachten enthält dazu hohe Hürden.

Dass dieses Projekt eine Notwendigkeit darstellt, darüber waren sich die Gesprächsteilnehmer bei einem Ortsrundgang nach Besichtigung der alten Räumlichkeiten aus den 1930er-Jahren einig.

Bei der Finanzierung des Jahrhundertprojekts – einschließlich Hochwasserschutz gegen ein 100-jähriges Ereignis – mit etwa 4,4 Millionen Euro Aufwand hofft Buchelt auf Landeszuschüsse. "Der Frage, weshalb beim Hochwasserschutz bis zu zehn Prozent Mehrkosten nicht nur Höfen, sondern allgemein den Gemeinden aufgehalst werden, gehe ich nach", versprach Blenke.

Zuschüsse aus dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum (ELR) sollen das Gemeindevorhaben sowie die Entwicklung eines privaten Betriebs ermöglichen. In diesem Zusammenhang unterstrich der Abgeordnete, sich für den Erhalt der bewährten Wirtschaftsförderung durch das ELR einzusetzen. Gerade in Höfen seien in der Vergangenheit so schon manche Gewerbeentwicklungen vorangebracht und dadurch neue Arbeitsplätze geschaffen worden.

Motorradlärm angesprochen

Weitere wichtige Themen galten dem Verkehr. Ein drückendes Problem ist der von Kraftfahrern verursachte Lärm. Mit einer Kleinen Anfrage will Blenke klären, wie vor allem das zulässige und zumutbare Maß überschreitender Motorradlärm von der Polizei festgestellt und sanktioniert werden kann. Auch ein Kreisverkehr in der Ortsmitte Höfens wäre wünschenswert, die Finanzierung wird hierfür jedoch nicht getragen.

Die Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen, die bedarfsgerecht ausgestattete Feuerwehr oder die im Ort gut organisierte, aber nicht zum Nulltarif mögliche Bereitstellung der nötigen Kindergartenplätze und Schulkinder-Betreuung waren einige der weiteren Besprechungsthemen.