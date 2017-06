Höfen Betreuer entlasten

Arbeit im Bauhof

Die Details dazu kamen von Jessica Schlecht, im Rathaus zuständig für die Flüchtlingsunterbringung und -betreuung. Ihren Ausführungen zufolge befinden sich derzeit 40 Asylbewerber in sechs Unterkünften. Davon sind 32 Asylbewerber erwachsene Personen, wovon sieben eine Arbeitsstelle haben und drei einen Integrationskurs besuchen. Ein Asylbewerber arbeitet im Bauhof. Dazu kommen acht Kinder, von denen eines die Grundschule und drei die Fünf-Täler-Schule in Calmbach besuchen. Drei Kleinkinder werden voraussichtlich in diesem Jahr in den Kindergarten aufgenommen. Ein weiteres Kind ist acht Wochen alt. Beide Familien mit Kindern werden laut Schlecht zufolge von Betreuern begleitet. "Die Betreuer sind eine große Entlastung für Frau Schlecht, denn sie nehmen ihr viel Arbeit ab und kümmern sich um fast alles", lobte Buchelt deren Arbeit in der Sitzungsvorlage für den Gemeinderat. Darin stellte er fest, dass sich die Asylbewerber gut in Höfen eingelebt haben und die Unterkunftskosten mit Ausnahme einer einzigen Person regelmäßig bezahlt werden.

Als Reserve für einen eventuellen weiteren Unterbringungsbedarf hat die Gemeinde noch das Gebäude Wildbader Straße 43 und eine Wohnung im Haus Hindenburgstraße 48. "Was wir machen, ist die Anschlussunterbringung" und "Wir haben vorgesorgt für den Fall, dass nochmals ein Schub kommt", so Bürgermeister Buchelt.