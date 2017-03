Höfen B 294: Sanierung kostet 900.000 Euro

Die Auto-Umleitung verläuft über die L 343 in Richtung Schömberg und die K 4378 in Richtung Waldrennach. Die Lastwagen-Umleitung verläuft über die L 343 in Richtung Schömberg und die L 562 in Richtung Pforzheim-Büchenbronn und wird von dort wieder auf die B 294 geführt. Die Umleitungen für die Gegenrichtungen erfolgen analog zu den beschriebenen Umleitungen.

Der Belag der B 294 befindet sich in einem schlechten Zustand. Er weist teilweise eine poröse Oberfläche, Flickstellen sowie Risse und Unebenheiten auf. Aus Gründen der Verkehrssicherheit, des Werterhalts und um ein weiteres Fortschreiten der Schäden im Straßenoberbau zu verhindern ist es erforderlich, die Fahrbahn zu ertüchtigen. Im Rahmen der Maßnahme werden circa 12 000 Quadratmeter Asphaltdeckschicht und Asphaltbinderschicht erneuert. Die oberen alten Asphaltschichten werden in zwei Fräsgängen entfernt und anschließend durch einen lärmmindernden Belag ersetzt. Um den innerörtlichen Verkehr aufrechtzuerhalten, erfolgt die Maßnahme in vier Bauabschnitten. In diesem Zusammenhang führt die Gemeinde Höfen auch Arbeiten in Gehwegbereichen durch.

Die Vollsperrung der Bundesstraße kann nach dem Abschluss der Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn aufgehoben werden. Die im Zusammenhang mit der Fahrbahnsanierung von der Gemeinde begonnenen Arbeiten und Leitungsverlegungen im Gehwegbereich werden voraussichtlich bis Juni andauern.

Die Kosten für die Fahrbahnsanierung betragen rund 900 000 Euro und werden vom Bund getragen. Die Kosten für die Gehwegsanierung und die Leitungsarbeiten trägt die Gemeinde.