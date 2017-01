Höfen B 294 abschnittweise gesperrt

Uwe Herzel, Pressesprecher der Behörde stellt klar, dass zwischen dem 13. Mai und dem 10. September keine Arbeiten an den Zufahrtsstraßen erledigt werden.

Laut gestriger Pressemitteilung gibt es ab Mitte März im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe und der Gemeinde Höfen Sanierungsarbeiten an der B 294 zwischen dem Abzweig der L 343 in Richtung Schömberg und dem Abzweig der L 340 in Richtung Dobel. Hierzu sind abschnittsweise Vollsperrungen notwendig.

Der Verkehr auf der B 294 wird über die gesamte Dauer der Vollsperrung großräumig umgeleitet. Es wird eine getrennte Umleitung für Autos und Lastkraftwagen ausgeschildert.

Poröse Oberfläche

Die Auto-Umleitung verläuft über die L 343 in Richtung Schömberg und die K 4378 in Richtung Waldrennach. Die Lastwagen-Umleitung verläuft über die L 343 in Richtung Schömberg und die L 562 in Richtung Pforzheim-Büchenbronn und wird von dort wieder auf die B 294 geführt. Die Umleitungen für die Gegenrichtungen erfolgen analog.

Der Belag der B 294 befindet sich in einem schlechten Zustand. Er weist teilweise eine poröse Oberfläche, Flickstellen sowie Risse und Unebenheiten auf.

Aus Gründen der Verkehrssicherheit, des Werterhalts und um ein weiteres Fortschreiten der Schäden im Straßenoberbau zu verhindern, ist es erforderlich, die Fahrbahn zu ertüchtigen. Im Rahmen der Maßnahme werden circa 12 000 Quadratmeter Asphaltdeckschicht und Asphaltbinderschicht erneuert.

Rund 800 000 Euro

Die oberen alten Asphaltschichten werden in zwei Fräsgängen entfernt und anschließend durch einen lärmmindernden Belag ersetzt. Um den innerörtlichen Verkehr aufrechtzuerhalten, erfolgt die Maßnahme in drei Bauabschnitten. Die Vollsperrung der Bundesstraße kann nach dem Abschluss der Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn aufgehoben werden.

Die im Zusammenhang mit der Fahrbahnsanierung von der Gemeinde begonnenen Arbeiten und Leitungsverlegungen im Gehwegbereich werden voraussichtlich bis Juni andauern.

Die Kosten für die Fahrbahnsanierung betragen rund 800 000 Euro und werden vom Bund getragen. Die Kosten für die Gehwegsanierung und die Leitungsarbeiten trägt die Gemeinde.

Eingehende Gespräche

Gute Neuigkeiten gibt es außerdem für all jene, die befürchtet hatten, dass die Stützmauer beim Lautenhof, einen Umweg von 20 Kilometern (pro Fahrt) bedeutet hätten. Nach eingehenden Gesprächen zwischen den Verantwortlichen der Stadt Bad Wildbad und des Regierungspräsidiums Karlsruhe, konnte der Kompromiss gefunden werden, dass jeweils nur halbseitig gesperrt wird.

Arbeiten an Zufahrten

Um das 14 Millionen Euro teure Projekt Fluchtstollen (Meisterntunnel) endgültig abschließen zu können, stehen außerdem auch noch die Arbeiten an den Zufahrten in Richtung des Tunnels an. Hierzu wird er "eine starke Woche" komplett gesperrt, so Herzel. Ein konkretes Zeitfenster existiert nicht, die Planungen laufen jedoch auf Mai hinaus.