Höfen Gehweg muss saniert werden

"Weil das Fundament der Bordsteine in die Straße hineinragt, muss es zunächst von den Straßenbauern entfernt und wieder neu gesetzt werden". Die begleitende Maßnahme dauere unter Umständen länger als die Fertigstellung der Straßensanierung.

"Die Firma hat bestätigt, das vorgegebene Zeitfenster nutzen zu können." Man hoffe auf Verständnis der Anlieger, denn für sie werde es nicht einfach, da die Zufahrten währenddessen nur schwer zugänglich seien, fasste Ingenieur Sigfried Widmer zusammen.

In der Gemeinderatssitzung am Montagabend berichtete er von der Submission der Ausschreibung, bei der vier Angebote in die Wertung kamen. Die Leistung sieht neben den Erd- und Pflasterarbeiten auch das Verlegen von Stromkabeln einer künftigen Straßenbeleuchtung, Setzen von Fundamenten für die Masten sowie den Einbau von Leerrohren für die Breitbandversorgung vor. Mit rund 241.000 Euro offerierte die Firma Pfirmann das günstigste Angebot und erhielt vom Gemeinderat den Zuschlag.

"Die Maßnahme überrascht uns an einem weiteren Punkt, weil sie im aktuellen Haushaltsplan nicht vorgesehen ist und deshalb außerplanmäßig abgewickelt werden muss", verwies der Bürgermeister auf die Finanzierung der Kosten. Gleichzeitig informierte er das Gremium, dass die bisherige Überschlagsrechnung zum Abschluss des vergangenen Jahres eine um 400.000 Euro höhere Zuführung an die Rücklagen verspricht, als im Ansatz vorgesehen. Dadurch sei das Vorhaben finanzierbar.