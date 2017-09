Höfen Aus vier Vikaren werden Pfarrer

Im Dienst der künftigen Pfarrer sei immer mit Fragen zu rechnen: Fragen von denen, die den Glauben für den aufgeklärten Menschen für belanglos hielten. Fragen einer Gesellschaft, die sich aufmache, den Menschen selbst zu konstruieren. Fragen von ihre Identität suchenden Jugendlichen und auch Zweifel von Menschen, deren Lebensfundamente ins Wanken geraten seien. Dazu gehöre die Bereitschaft der jungen Pfarrer, Rede und Antwort zu stehen – was er allen vier Ordinanden bestätigen könne, die er gerne im Kirchenbezirk Neuenbürg behalten hätte.

Auch für Pfarrer gelte es, von ihren Hoffnungen Rechenschaft zu geben. Sie nährten sich nicht vom eigenen Tun oder Lassen, sondern kämen allein von Christus.

Berufsweg vorgestellt

Die Ordinanden stellten sich vor. Beispielsweise mit ihrem Studium und weiteren beruflichen Weg, aber auch mit ihren Hobbys und besonderen Eigenschaften und Aktivitäten. Bei der Segnung durch Botzenhardt und Schuldekan Trautwein, von denen sie ihre Ordinationsurkunden entgegennahmen, bezeugten sie ihre Bereitschaft zum Pfarrdienst mit den Worten "Ja und Gott helfe mir!".

Von den Ordinationszeugen, wie etwa von der Pfarramtssekretärin Cornelia Ballarin (Calmbach/Höfen) für Carolin Meider, kamen persönliche Worte und symbolhafte Geschenke. Der musikalische Teil der festlichen Ordination wurde neben den Posaunenbläsern von der Wildbader Kantorin Susanne Fuierer an der Orgel gestaltet.

Dank an Georg Jäger

Der Neuenbürger Dekan kündigte an, dass die neuen Pfarrer beabsichtigen, Konfirmanden-Freizeiten im Freizeitheim Sprollenhaus durchzuführen, für die auch das Opfer des Festgottesdienstes bestimmt war. Er bedankte sich abschließend bei Georg Jäger, dem zweiten Vorsitzenden des Höfener Kirchengemeinderates, und seinem Team für die Bereitstellung der Kirche und für den ansprechenden Festgottesdienst.

Übrigens: Schon vor ihrer Ordination haben die bisherigen Vikare den Kirchenbezirk Neuenbürg verlassen, um ihren Dienst als Pfarrer anzutreten: Carolin Meider in Spielbach-Heiligenbronn, Jonathan Hörger-Jebe in Ofterdingen, Christoph Pascher in Horrheim und Simon Wandel im Evangelischen Stift in Tübingen.