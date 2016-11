Höfen Auch den Tango geübt

Also wurde erst einmal eine Pause am Kaffee- und Kuchenbuffet eingelegt. "So kommt auch die Geselligkeit nicht zu kurz, dies soll schließlich ein echtes Tanzcafé sein", zeigte sich Reimertz zufrieden.

Wolfgang Schonder, Vorsitzender des Dachvereins Excelsior Club Nordschwarzwald, erläuterte die Workshop-Inhalte: "Dieses Mal liegt der Schwerpunkt auf den Paar-tänzen, wir schließen ab mit dem Tango Argentino. Dies sind jeweils Tänze, die nicht in den regelmäßigen Kursen gelehrt werden."

An vier Tagen die Woche gibt es in Höfen regelmäßige Angebote, für Paare wie Einzelpersonen. "Den größten Zulauf", so Schonder, "haben wir momentan im Kindertanzbereich. Was unser Trainer Domenico Franzo, selbst erfolgreicher Turniertänzer, den Jüngsten alles beibringt, kann beim Festabend kommenden März erlebt werden." Dann nämlich wird der Höfener Zweigverein 25 Jahre alt. Am 11. März 2017 gibt es in der Festhalle einen großen Jubiläumsabend.

Bis dahin üben die Tanzfans weiter fleißig – so wie auch diesen Samstagnachmittag, dessen Hintergrund nicht zuletzt ist, neue Freunde des Tanzens zu gewinnen.