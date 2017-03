Höfen Anwohner befürchten ein Verkehrschaos

Bürger, die zur Sitzung kamen, gehen von überhöhten Geschwindigkeiten in den Seitenstraßen aus und erkundigten sich nach Überwachungen. "Ein Blitzer ist nicht geplant und Polizei sowie Landratsamt wissen um die Maßnahme, da wir als Gemeinde eine Kontrolle des fließenden Verkehrs selber nicht durchführen dürfen – nur anregen", erläuterte der Bürgermeister. Gleichwohl rechne er viel eher mit Staus als mit überhöhten Geschwindigkeiten aufgrund der höheren Belastung für die Nebenstraßen.

Weg zum Kindergarten

Deshalb sind die Anwohner aufgefordert worden, ihre Fahrzeuge nicht an den Straßen zu parken. "Wir wissen, dass die Parkplätze nicht für alle Anwohner ausreichen und hoffen auf Verständnis, wenn sie in der Bauzeit entfernter parken müssen", verwies Buchelt auf weitere Möglichkeiten am Freibad, auf dem Hartplatz oder Gelände des ehemaligen Parkcafés sowie an Rathaus und Kindergarten.

Speziell der Verkehr in der Alten Straße war den Bürgern ein Anliegen, da diese auch als Weg zum Kindergarten diene. "Wir versuchen, was wir können, und können Geschwindigkeitsmessungen auch ohne Baustelle beauftragen", sagte Buchelt zu den besorgten Anwohnern, nachdem sie von Überschreitungen in der "30er-Zone" berichteten.