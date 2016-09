Höfen Abkühlung schafft der See vor der Haustür

Höfen/Enz. Hans-Hermann Rahlmeyer steht in unserem Sommer-Interview Rede und Antwort. Er ist seit 17 Jahren Allein-Geschäftsführer der Schneeberger GmbH, 55 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Kindern. Er lebt in Einhausen an der Bergstraße in Hessen, hat aber auch eine Wohnung in Höfen.