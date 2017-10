Höfen Ab Freitagabend ist Straße wohl offen

Höfen. Am Dienstag und Mittwoch ist die Straße asphaltiert worden, teilte Höfens Bürgermeister Holger Buchelt am Mittwoch auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mit. "Am Donnerstag werden die Schächte an den neuen Belag angeglichen", war vom Rathauschef weiter zu erfahren. Darüber hinaus bringen die Bauarbeiter am Donnerstag die Markierungen an.

Abschließend gibt es noch einige Restarbeiten

Deshalb dürfen an diesem Tag Autofahrer ihr Fahrzeug an der Wildbader Straße nicht parken. Bei Belagsarbeiten muss das Wetter trocken sein. Buchelt hat deshalb aufmerksam den Wetterbericht verfolgt. Zufrieden stellt er fest, dass am Donnerstag noch die Sonne scheint. Erst am Freitag soll das Wetter umschlagen. An diesem Tag werden einige Restarbeiten erledigt. Sie seien auch bei Regen möglich, so Buchelt.