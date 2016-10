Hochschwarzwald Erster Schnee auf dem Feldberg

In den Spitzenlagen des Bergs herrschten nachts derzeit Temperaturen von bis zu minus zwei Grad und viel Niederschlag, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts (DWD). ´

"Am Tag bilden sich daraus Graupel oder Schneeregen, aber für eine Schneedecke reicht es nicht." Dazu sei die Bodentemperatur noch zu hoch. "Aber für überzuckerte Gipfel am Morgen könnte es reichen", so der Experte.