Hechingen Zwei Organisationen setzen sich für warme Kinderfüße ein

Das kann nämlich jeder indem er ein Paar warme Winterstiefel schenkt. Und wie das? Ganz einfach: Wer das Projekt unterstützen möchte, kauft pauschal für 50 Euro ein Paar Schuhe in den Hechinger Schuhhäusern Rainer Weith und Schuh Schoy.

Aktion endet am Samstag

Die Schuhe können auch in den Filialen der beiden Schuhhäuser in Bisingen und Balingen gekauft werden. Die Aktion endet am Samstag, 25. November am Hechinger Lichterglanz. Auch dort kann die Aktion in den beiden Geschäften noch von 17 bis 22 Uhr unterstützt werden. Zudem gibt es auch den Stand von Kinder brauchen Frieden am Lichterglanz. Hier wird Kartoffelsuppe und Kaffee angeboten. Der Stand ist auf dem Marktplatz.