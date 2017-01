Hechingen Zwei Erfindungen wecken Hoffnung

Hechingen. Zufällig hat NVT-Geschäftsführer Thomas Bogenschütz den Mann getroffen, der die Bioprothese entwickelt hat. Auf einem Kongress in Rio kamen sie ins Gespräch. Seit zehn Jahren lebt Marcelo Centola nun in Hechingen. Seit vier Jahren wird seine Herzklappenerfindung getestet – mit Erfolg. Centola gibt sich aber bescheiden. "Es ist schwierig, stolz darauf zu sein, es ist schließlich die Arbeit mehrerer Menschen", sagte er bei der Pressekonferenz am Dienstagmorgen.

Zugelassen wird seine Erfindung in den nächsten zwei Monaten. Für viele Herzkranke bedeutet das Hoffnung. Der Vorteil der Bioprothese: Sie muss nicht chirurgisch eingesetzt werden. "Eine solche Operation überleben ältere Patienten oft nicht", erklärte Thomas Bogenschütz.

Die Allegra – so der Name der Prothese – kommt in der Aorta zum Einsatz. Diese ist die am häufigsten erkrankte der vier Herzklappen. Man spricht in diesem Fall auch von einer Verkalkung. Das heißt, durch sie fließt nicht mehr genug Blut in den Kreislauf. Die Bioprothese wird mittels einem Katheter direkt in die erkrankte Herzklappe eingesetzt. Schon eine Stunde nach dem Eingriff geht es den Patienten meist wieder besser. Mindestens fünf Jahre lang bleibt die Herzklappe funktionsfähig, "vermutlich länger", meint Bogenschütz. Falls sie mal nicht mehr funktioniere, könne problemlos eine neue eingesetzt werden.