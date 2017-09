Hechingen Zwei eher unbekannte Direktkandidatinnen

Was Ina Meckel von "Die Partei" fordert, ist nicht so leicht zu fassen. Man sei keinesfalls eine "Spaßpartei" wird auf Internetplattformen betont. Ob aber die Forderung "Waiblinger raus aus Tübingen" ernst gemeint ist, darf schon bezweifelt werden. "Warum nicht mal ein Ossi", wirbt die Kandidatin zudem für sich, und grundsätzlich wird in der Wahlwerbung einfach mal festgestellt: "Wählt ›Die Partei‹, sie ist sehr gut."