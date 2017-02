Hechingen Zwangsversteigerung für nichtig erklärt

Hechingen (kla). Die Zwangsversteigerung der beiden Gebäude am Münzparkdeck und in der Schloßstraße sind vom Landgericht Hechingen für nichtig erklärt worden. Der Einspruch des Geschäftsmanns, der nur noch V.I. genannt werden will, war erfolgreich. Er hatte sich schon während der Versteigerung darauf berufen, die Ladung für diesen Termin nicht ordnungsgemäß per Post zugestellt bekommen zu haben. Der entsprechende Brief soll an seine Wohnadresse in Italien irgendeinem bislang unbekannten Bewohner des Gebäudes ausgehändigt worden sein, der unleserlich unterschrieb. Die Geschichte überzeugte das Landgericht, und damit ist wieder alles wie vorher.