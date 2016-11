Hechingen Zum Einstand nur ein Wunsch: Mehr Platz

Hechingen. "In einer Reihe mit berühmten Staatsanwälten" und "Spezialist für Großverhandlungen mit dem nötigen Feingefühl": Bei seiner offiziellen Amtseinführung am Freitagnachmittag in der Domäne ist Oberstaatsanwalt Jens Gruhl geradezu mit Lob überschüttet worden. Er selbst blieb in seiner Ansprache bescheiden.