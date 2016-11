Hechingen Zuhause unter dem Sternenhimmel

An die Anfänge erinnerte Norbert Kirchmann, ein Mitglied der ersten Stunde, der damals im Verein das Amt des zweiten Vorsitzenden bekleidete und diesen heute gemeinsam mit Lothar Vees führt. Als dramatisches Beispiel, wie schlimm es um das Gebäude stand, zeichnete er das Bild der Kuppel, die herabzustürzen drohte. Der zündende Funke, um aktiv zu werden, sei letztendlich ein Seminar gewesen, an dessen Ende eine Unterschriftenliste die Runde machte. Die offizielle Geburtsstunde der Initiative schlug bei der Gründungsversammlung im Juli 1979.

In den darauffolgenden Jahren hatte der junge Verein mit vielen Rückschlägen zu kämpfen. "Es war ein dramatisches Hin und Her", brachte es Kirchmann auf den Punkt. Doch der lang gehegte Wunsch wurde Wirklichkeit: Am 19. November 1986 wurde das Haus im Beisein von 300 Besuchern, darunter 37 jüdische Gäste aus aller Welt, wiedereröffnet. "Die Synagoge sollte zu einer lebendigen Kultur- und Begegnungsstätte werden", so Kirchmann. Nicht nur die allererste Veranstaltung, sondern gleich eine ganze Veranstaltungsreihe wurde von Katja Rambaum, einer ehemaligen Musiklehrerin am Hechinger Gymnasium, initiiert. Unter dem Titel "Freitagabend in der Synagoge" vereinte sich von 1986 bis 1992 Musik mit Texten. "Diese Freitagabende gehören für mich zu den intensivsten und glücklichsten Momenten", ließ Katja Rambaum die Anwesenden am Sonntag an ihren Erinnerungen teilhaben.

Ein bekannter Gast, der seit 2007 regelmäßig in der Synagoge auftritt, ist Rudolf Guckelsberger, Sprecher in der Reihe "Literatur und Musik", der gleich bei seiner ersten Lesung den Wunsch verspürte: "Unter diesem Sternenhimmel möchte ich zuhause sein." Diese Empfindung teilt er mit vielen weiteren Besuchern, die in der beeindruckenden Ausstellung, deren Konzept bei der Vernissage Heiner Wolf erläuterte, an zahlreiche "Sternstunden" erinnert werden.