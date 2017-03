Zu einem Wohnungsbrand im zweiten Obergeschoss in der Stauffenbergstraße ist die Hechinger Feuerwehr am Mittwochabend gegen 19 Uhr gerufen worden. Aus bisher ungeklärter Ursache brannte dort ein Wohn- und Schlafzimmer lichterloh. Glücklicher Weise war der Bewohner zum besagten Zeitpunkt nicht in der Wohnung. Allerdings mussten aufgrund der starken Rauchentwicklung zehn andere Hausbewohner von der Feuerwehr evakuiert werden. Diese war mit einem kompletten Löschzug im Einsatz. Das DRK betreute die Evakuierten, Verletzte gab es aber nicht. Außerdem waren der Rettungsdienst und die Polizei zur Stelle. Foto: Huger