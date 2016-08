Hechingen Zeigt her eure Tattoos

Ich finde es komisch, von Mode zu reden. Schließlich hat man das ja sein Leben lang. Einige orientieren sich aber an Stars wie Rihanna. Die Sternchen waren eine Zeit l ang beliebt. Das wichtigste ist, dass man sich vorher zusammensetzt und sich Zeit für die Motivwahl nimmt. Viele sehen sich Bilder im Internet an und bei einem selbst sieht es dann vielleicht nicht so gut aus. Es ist was anderes, wenn man in Ruhe eine Mappe durchschaut, als wenn man Bilder durchklickt.

Kommen eher jüngere oder mehr ältere Kunden?

Mal so, mal so. Der Unterschied ist, dass die älteren meistens wissen, was sie wollen. Die haben sich vorher Gedanken gemacht. Manchmal kommen junge Leute, die ein Tattoo wollen, aber noch nicht wissen welches. Die älteste Kundin war über 70. Sie hat sich ein Ornament stechen lassen, weil ihr Sohn sie aufgezogen hat, dass sie sich das nicht trauen würde.

Apropos Gedanken machen – musst Du viele bereits vorhandene Tattoos ausbessern?

Das gibt es auch regelmäßig, ja. Das kommt unter anderem davon, dass viele das zu Hause selber machen.

Wie sieht es aus mit der Platzierung? Werden die meisten Tattoos an unauffälligen Stellen gestochen?

Da ist es in Mode, dass extreme Stellen wie Hals und Hände ausgesucht werden. Denen sage ich dann, dass sie es sich gut überlegen sollen. Doch es ist heute so: Viele haben sich etwas in den Kopf gesetzt und wollen es dann so haben.

Gibt es auch Stellen, die Du nicht tätowierst?

Das sind die Geschlechtsteile. Bei manchen Stellen kommt es auf den Typ an, wie er oder sie schon tätowiert ist. Ich habe schon mal ein Tattoo auf die Innenseite der Lippe gestochen. Generell ist es immer eine individuelle Geschichte.