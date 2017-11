Hechingen Zehnmal Gold für die Brühwurst

An der Fachmesse haben hunderte internationale Metzgerbetriebe teilgenommen. "Es war ein Muss mitzumachen", sagt Huber, "damit man sieht, wo man steht." Und die Metzgerei Huber steht demnach sehr gut da.

Von der Messe nehme man aber auch immer neue Ideen mit. So soll es bald eine Neuerung in der Geislinger Filiale geben. Was genau das sein wird, will Huber aber noch nicht verraten.

Weitere Informationen: Die Metzgerei Huber ist seit 1932 in Hechingen und wird als Familienbetrieb geführt. Eine zweite Filiale gibt es in Geislingen. Das Schlachtvieh wird aus der Region bezogen.