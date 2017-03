Hechingen Wissenswertes über den Wald

"Wir haben der Anfrage des SWR für den Dreh zugestimmt, um in Zeiten zunehmender Falschinformationen oder einseitiger, ausschließlich negativer Berichterstattung aus eigener Sicht über unsere tägliche Arbeit zu berichten. Dabei sind fast 100 Stunden Filmmaterial zusammengekommen," erklärt Friderichs weiter.

Friderichs leitet den Forstbetrieb des Fürsten von Hohenzollern in Sigmaringen, einem der ganz großen Privatwaldbesitzer in Deutschland. In der 30-minütigen Doku gibt der studierte Förster, Zimmermann und Waldorfpädagoge Einblicke in seine tägliche Arbeit. Er beschäftigt sich mit der Frage: Wie sieht der Wald der Zukunft aus?

Der Klimawandel setzt dem Wald zu: Die Fichte, bisher der wichtigste Baum für die Forstwirtschaft, schwächelt. Jüngstes Vorhaben von Raimund Friderichs ist das Douglasien-Projekt: Die Douglasie erträgt heiße und trockene Sommer deutlich besser als die Fichte. Ist sie der Baum der Zukunft? Ein weiteres wirtschaftliches Zukunftsthema ist das Projekt "Stammbaum", das mit einer Hochschulabsolventin entwickelt wird: Bestattungen unter Bäumen gibt es bereits. Auch Taufen, Trauungen oder Goldene Hochzeiten könnten Anlass für ein Ritual im Wald sein. Vielleicht in einem romantischen Landschaftspark direkt an einer Donauschleife? "Wir sind der innovativste Forstbetrieb der Republik, wir bauen auf, wir stellen Leute ein, wir wachsen", wird Raimund Friderichs in der Ankündigung zitiert. Dennoch ist er der Nachhaltigkeit verpflichtet und richtet seinen Blick weit in die Zukunft.