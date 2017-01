Hechingen Wimpel gehen zum SVR und FC 07

In der Hechinger Realschul-Sporthalle drehte sich am Samstag und Sonntag alles um die Trendsportart. Der FC 07 Hechingen fungierte als Ausrichter der Titelkämpfe.

Den Auftakt machten am Samstag die B-Junioren, bei denen zwölf Mannschaften in zwei Sechsergruppen um den Titel buhlten. In Gruppe A setzten sich die Youngster des TSV Boll ungeschlagen gegen die Konkurrenz. Ebenfalls das Ticket für das Halbfinale löste der SV Rangendingen als Gruppenzweiter.

Gruppe B wurde dominiert vom FC 07 Albstadt. Die Nullsiebener sicherten sich mit fünf Siegen und 23:1 Toren souverän Rang eins vor der SG Benzingen.