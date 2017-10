Hechingen Wildschweine graben Fußballplatz in Schlatt um

Dass reine Mahnungen hier nichts bewirken, weiß Jürgen Schuler aus leidvoller Erfahrung. Aber Rettung naht: Er verwies darauf, dass die Stadt nun einen dritten Vollzugsbeamten einstellen will (wir berichteten). Und diese neue Stelle werde ausdrücklich auch damit begründet, dass an Wochenenden mehr kontrolliert werden soll. Schuler will sich darum kümmern, dass dieser auch regelmäßig nach Schlatt kommt, denn "wir müssen im Innenbereich Zeichen setzen."

Die Strafzettelpraxis des städtischen Ordnungsamts für Falschparker ist in Schlatt aber nicht überall unumstritten, wie in der Bürgerfragestunde deutlich wurde. Ein Anwohner, dessen Eltern im St. Dionysius-Weg wohnen, beschwerte sich, dass er in dieser Sackgasse nicht mal mehr kurz parken dürfe um etwas vorbeizubringen, weil dann sofort ein Strafzettel folge.

Offensichtlich gibt es in diesem Bereich einen anderen Anwohner, der auf der Lauer liegt und Fotos von seiner Ansicht nach falsch parkenden Autos macht. Die schicke er d ständig an das Ordnungsamt, das dann standardmäßig Geldstrafen verhänge.

"Dabei darf man hier parken", zeigte sich der Fragesteller überzeugt. Im vorderen Bereich sei das Sträßlein zwar eindeutig zu schmal, aber, weiter hinten habe sein Vater eine Breite von 5,80 Zentimeter gemessen. "Wenn ein Auto 1,70 Zentimeter breit ist, reicht das doch locker aus", argumentierte er. Ortsvorsteher Jürgen Schuler versprach, dass er die spezielle Situation mal mit einem Vertreter der Stadt vor Ort anschauen werde.