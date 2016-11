Hechingen Wie Rechtsrock die Jugend lockt

Hechingen - "Blut muss fließen" – Undercover unter Nazis heißt der Dokumentarfilm, der am Montagabend ab 19 Uhr in der Aula der Alice-Salomon-Schule gezeigt wird. Es handelt sich dabei um eine Undercover-Reportage von Rock-Konzerten der Neonazi-Szene. Nach der Vorführung des Filmes in Burladingen im vergangenen Jahr waren Kino, Rathaus und Polizeiposten mit Nazi-Parolen beschmiert worden. Regisseur Peter Ohlendorf glaubt aber nicht, dass sich das in Hechingen wiederholen wird. Im Gespräch erläutert er, wie gefährlich die rechte "Partymusik" ist und woran es bei der Aufklärung hapert.