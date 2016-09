Hechingen Wie kommt der Notarzt ins Killertal?

Dass es für Notfalleinsätze solche Fahrpläne naturgemäß nicht gibt, scheint kein größeres Problem zu sein. Klar ist zudem, dass auch nachts die Baustelle so geöffnet bleiben muss, dass Einsatzfahrzeuge durchkommen. Das Regierungspräsidium ahnt schon, dass das auch Privatauto-Fahrer reizen könnte, mal eben illegal abzukürzen. Es werde Polizeikontrollen geben, wird deshalb angekündigt.

Während an solche Dinge gedacht wird, gelten die Anliegen der "mobilen Dienste" des Sozialwerks Hechingen als weniger wichtig. Der Pflegedienst hat auch in Jungingen einige Kunden, die dringend, täglich und zuverlässig ambulant versorgt werden müssen. Eine Fachkraft für Pflege eine Dreiviertelstunde durch die Landschaft kurven zu lassen, bis sie am Zielort ist, das tut hier besonders weh, da das Zeitbudget für die Betreuung ohnehin sehr eng gehalten ist. Die Bitte um eine Ausnahmegenehmigung zur Nutzung des Radwegs stieß aber auf taube Ohren. Keine Chance, antwortete das Regierungspräsidium auf Nachfrage. Pflegedienstleiterin Christiane Straßer hängte sich ans Telefon, um die Herzen der Bürokratie zu erweichen, konnte in Tübingen aber niemand umstimmen.

Was nun? Der Pflegedienst wird nun in Jungingen am Bahnhof ein Auto stationieren und Fachkräfte werden von Schlatt aus entweder mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren oder aber mit dem Fahrrad. Der Radweg ist ja weiterhin passierbar. Dass es zu Verzögerungen kommen wird, und dass auch im Bereich der Rufbereitschaft "Zeitverschiebungen" einkalkuliert werden müssen, dafür bittet der Pflegedienst jetzt schon um Entschuldigung.

Harry Frick, Bürgermeister von Jungingen, spricht wohl vielen Einwohnern der Killertalgemeinde aus dem Herzen. "Das wird für uns eine ziemlich schwierige Zeit, wir müssen schauen, dass wir das möglichst gut hinkriegen."