Hechingen Wie ein Kolibri im Birkenwald

Hechingen. Kahl sind die Bäume draußen zwar, doch strahlt die Sonne durch die nackten Äste. Wirklich kalt ist es auch nicht gerade. Wie es jetzt wohl wäre, durch einen weiten, verschneiten Birkenwald zu stapfen? Der Moskauer Balalaika-Spieler Alexander Burmistrov und der Pianist Heiner Costabél entführten die Konzertgäste in der Villa Eugenia am gestrigen Nachmittag in den "russischen Winter".

Russland und Hechingen stehen sich nahe

Burmistrov und Costabél waren bereits mehrfach zu Gast in der Villa Eugenia. Ein russisch angehauchtes Konzert liegt in der Zollernstadt auch nahe: Fürstin Eugenie von Hohenzollern-Hechingen war über ihre Verwandschaft auch mit dem Zarenhof verbunden. Costabél begrüßte die Besucher und führte durch den Nachmittag. Die Birke spielte mehrfach in den Stücken eine Rolle – mal klang das langsam-melancholisch, mal schwungvoll als Tanz. Abwechslungsreich war der gesamte Nachmittag gestaltet; die Zuhörer konnten sich entspannt zurücklehnen und ins Träumen geraten, oder auch mal ein wenig mit den Füßen mitwippen.