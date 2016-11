Hechingen Widmann-Mauz steht fest hinter Merkel

Angesprochen auf das Ergebnis der Präsidentenwahl in den USA, erklärte Widmann-Mauz, dass die Ursachen, die zur Wahl von Donald Trump geführt hätten, auch von den deutschen Parteien sehr ernst genommen werden müssen. Die Verunsicherung durch Migration, globale Krisen sowie Abstiegsängste seien Themen, die die Menschen bewegten. Sie räumte ein, dass es in der Vergangenheit politische Versäumnisse gab. Mittlerweile würden die Probleme aber erfolgreich angegangen. So sei die Flüchtlingsdynamik deutlich abgeebbt, und die Maßnahmen zur Bekämpfung von Schleusern in der Ägais zeigten Wirkung. Fragen nach einer zielgerichteten Integration, nach innerer Sicherheit, Rentensicherheit und sozialer Teilhabe müssten konsequent angegangen werden, forderte sie. Das sei auch eine Aufgabe der Union.

Die Abgeordnete forderte auch ein, dass die Politik der Union noch deutlicher von einer identitätsstiftenden Botschaft im Sinne des christlichen Menschenbildes getragen werden müsse. Zentrale Begriffe seien hier Respekt und Zusammenhalt, Leistungsbereitschaft und Verantwortung sowie Sicherheit und Freiheit in einer offenen Gesellschaft.

Im Verlauf der Diskussion wurde kritisiert, dass die Union keinen eigenen Kandidat für das Bundespräsidentenamt nominiert hat. Die Antwort der Abgeordneten: Zur Demokratie gehöre eben auch die Beachtung von Mehrheitsverhältnissen und die Bereitschaft zum Kompromiss.