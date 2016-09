Hechingen Widmann-Mauz in New York dabei

Bericht an Ban Ki-moon übergeben

Widmann-Mauz MdB nahm unter anderem an der Übergabe des Berichts "Arbeiten für Gesundheit und Wachstum" an den Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ban Ki-moon, teil, der Maßnahmen für einen besseren Zugang zur Gesundheitsversorgung vorschlägt. Bis zum Jahr 2030 würden weltweit 40 Millionen Gesundheitsfachkräfte fehlen, so Widmann-Mauz, deshalb unterstütze Deutschland eine Ausbildungsoffensive in Afrika, die sich besonders an Frauen richte.

Gefördert werde auch der Kampf gegen den fehlerhaften Einsatz von Antibiotika, durch den diese lebensrettende Medikamentensorte an Wirksamkeit einbüße. Deutschland habe dieses Thema auch unter den G7-Ländern auf die internationale Agenda gesetzt.

Bessere Versorgung in Zeiten der Krise

Die deutsche Bundesregierung habe zudem einen UN-Flüchtlingsfonds vorgeschlagen, um eine bessere Vorsorge für Krisen und eine adäquate Versorgung von Menschen in Not zu schaffen.