Hechingen Wer hat geschossen? Hauptzeuge nicht sicher

Es ist ein Verhandlungstag, der an den Nerven zehrt. Vor dem Landgericht Hechingen wird am Mittwochnachmittag Giovanni M. als Zeuge gehört. Ihm, davon geht die Staatsanwaltschaft aus, hätte eigentlich der Schuss gelten sollen, der den 22-jährigen Umut K. am Abend des 1. Dezember an der Hechinger Staig tödlich traf. Laut Anklageschrift soll es auch Giovanni M. gewesen sein, der den beiden Angeklagten, dem 22-jährigen Calogero S. und dem 21-jährigen Carmelo B., Geld schuldete, nachdem er den beiden gemeinsam mit einem Bekannten mindestens ein Kilo Marihuana abgekauft haben soll.

Notarzt muss anrücken

Worauf so viele von Umut K.s Verwandten und Freunden gehofft haben, trifft aber am Verhandlungstag nicht ein. Giovanni M., der zum Tatzeitpunkt nur wenige Zentimeter neben Umut K. stand, kann nicht mit Sicherheit sagen, wer von den beiden Angeklagten aus dem Auto heraus geschossen hat. "Ziemlich sicher", ist er, dass es Beifahrer Calogero S. war, aber eben auch nur, weil er eben der Beifahrer war und der Fahrer wahrscheinlich keine Hand frei gehabt hätte. Es sei alles zu schnell gegangen, und es war dunkel. Eine Hand an der Waffe habe er nicht erkennen können. Für die Familie und Freunde des Getöteten, die sich wieder in schwarzen T-Shirts im Gerichtssaal versammelt haben, ist das frustrierend. Nach der Verhandlung bricht Tumult los im Saal, "Mörder!", schreit jemand in Richtung Anklagebank, eine Frau bricht im Flur weinend zusammen. Notarzt und Krankenwagen werden angefordert.