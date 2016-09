Niemand will Wirt im Hechinger Restaurant Museum und in der angeschlossenen Stadthalle werden. Wie die Stadt nun bekannt gab, ist die seit Jahresanfang betriebene Suche bislang erfolglos verlaufen. Weit und breit scheint kein geeigneter Interessent in Sicht. Selbst eine Fachfirma, die die Ausschreibung des Objekts begleitet hat, konnte nichts ausrichten. Es gab zwar Interessenten, aber die hatten nicht das notwendige Kapital, um aus eigener Kraft loslegen zu können. Und Kredite für Gastronomen sind derzeit von den Banken nur gegen entsprechende Sicherheiten zu erhalten. Daran hat es bislang den Interessenten gemangelt. Leer stehen muss die Stadthalle nun natürlich nicht. Große Veranstaltungen der Vereine – beispielsweise über die Fasnet – könnten von den Veranstaltern selber bewirtet werden, und bei anderen Feierlichkeiten oder Veranstaltungen können Catering-Unternehmen einspringen. Und sollte sich irgendwann doch ein neuer Pächter finden, darf er sich über tolle Räume freuen. Denn der Leerstand wird derzeit zur Sanierung genutzt. Foto: Stopper