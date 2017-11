Hechingen Weihnachtswald wächst aus Brunnen

Das Programm findet schwerpunktmäßig an zwei Stellen statt: In der Unterstadt an der Johannesbrücke, wo Märchenerzählerin und Seifenblasen-Clown sich abwechseln. Kulturell anspruchsvoll wird es auf dem Schloßplatz, wo von 17 Uhr an durchgehend Musiker und bildende Künstler für inspirierende Abwechslung sorgen.

Dazu noch eine gute Nachricht: Die Lichterglanz-Besucher dürfen an diesem Abend kostenlos das Parkhaus in der Neustraße nutzen.