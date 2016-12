Hechingen Weihnachtsbaumaktion und "Wall of Help" in Jungingen

Am Freitag, 16. Dezember, von 16 bis 21 Uhr können auf dem Firmengelände von Denkinger Nordmanntannen erworben werden. Pro gekauften Baum werden 15 Euro an die Waisenkinder gespendet.

Zudem entsteht eine "Wall of Help". Jeder, der sich an der Aktion beteiligt, wird mit einem Foto auf dieser Fotowand platziert. Ziel ist, die Wand komplett zu füllen, um so ein Zeichen zu setzen, dass Menschen spontan eine Gemeinschaft bilden können, um zu helfen. An dem Nachmittag wird es auch selbst gemachten Weihnachtspunsch und einen Food-Truck mit irischen Spezialitäten geben.

Weitere Informationen: Denkinger bittet Interessierte darum, eine E-Mail mit dem Betreff "Komme gerne" oder "Komme vielleicht" an spendenaktion2016@denkinger.de zu schicken. Weitere Informationen gibt es außerdem unter www.denkinger-wunschhaus.de/weihnachtsaktion