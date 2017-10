Hechingen Weiherstadion macht Lust auf Aktivität

Gut möglich, dass die Leichtathletik in Hechingen bald einen Boom erlebt. Das neu sanierte Weiherstadion bietet so ideale Möglichkeiten, dass wohl jeder fast automatisch Lust kriegt, hier aktiv zu werden.

Am Dienstag wurde die neue Anlage eröffnet. 1,55 Millionen Euro habe die Stadt in die Sanierung investiert, sagte der Erste Beigeordnete, Philipp Hahn, und erinnerte daran, dass 2015 im Gemeinderat die Aufforderung von Roger Braun, endlich dieses Projekt in Angriff zu nehmen, einmütig aufgegriffen wurde. Vorangegangen seien Jahrzehnte, in denen die Anlage in schlechtem Zustand gewesen sei, ergänzte Michael Mössner als Vertreter der Hechinger Sportvereine. Das Ergebnis sei ein qualitativer "Quantensprung", der den Sport in Hechingen auf ein "neues Fundament" stelle.

Was Fußballfans freut, ist sicherlich die überdachte und Tribüne, die durch Sponsoring der Hechinger Firma Techmaster realisiert wurde und vor Regen schützt. An Rasenspielfeld in der Mitte hat sich nichts geändert.