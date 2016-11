Hechingen Wegen geklautem Parfüm ins Gefängnis

Laut Staatsanwalt hat der Mann, der in Rumänien aufgewachsen ist, immer wieder mit weiteren Personen in Deutschland Ladendiebstähle begangen, um damit seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Im November 2015 hat die Bande erst in einem Rewe-Markt Champagner im Wert von 195 Euro entwendet und anschließend in einer Müller-Drogerie fünf Flaschen Parfüm gestohlen. Dort lösten sie die Alarmanlage aus und wurden so ertappt. Die Angestellten des Marktes konnten seine Komplizin fassen und der Polizei übergeben. Er selbst entkam zunächst.

"Es tut mir leid", meinte der Rumäne vor Gericht und räumte gleich zu Beginn der Verhandlung seine Taten ein. Hinsichtlich der klaren Beweislage war das nicht verwunderlich, auf einem Überwachungsvideo kann man ihn bei seinem Diebstahl in der Rewe-Filiale sehen. Nach ihm wurde gefahndet. Im Juli diesen Jahres wurde er in Rumänien verhaftet, seit vier Monaten befindet er sich nun in Untersuchungshaft in Deutschland.

Bei dem Fall handelte es sich nicht um seine erste Straftat: Er war schon einmal vom Landgericht Ulm wegen Diebstahl zu einer Geldstrafe verurteilt worden.