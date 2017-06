Hechingen Wassermassen überfluten Sri Lanka

Der alljährliche Südwest-Monsun hat auf dem südasiatischen Inselstaat Sri Lanka zu schweren Überflutungen und Erdrutschen geführt. Nachdem es in den vergangenen Wochen ununterbrochen geregnet hatte, traten sämtliche Flüsse über die Ufer. Der ganze Süden des Landes wurde unter den Wassermassen begraben. 177 Menschen fanden durch die Flut oder Erdrutsche den Tod. 100 weitere Personen werden noch vermisst.

Fast 600 000 Menschen in 15 Distrikten des Landes waren betroffen. Über 5000 Häuser wurden zerstört, 75 000 Menschen mussten evakuiert werden. "Das Ausmaß erinnert an den Tsunami 2004" berichteten die Vor-Ort-Partner von "Kinder brauchen Frieden". Das Familiendorf des Hechinger Vereins in Hanwella hat dank der Bauarbeiten und Vorsichtsmaßnahmen, die zuvor im Frühjahr durchgeführt wurden, nur kleine Schäden davongetragen. Schlimmer hat es das Umland getroffen. Den Menschen dort fehlt es an Allem: Lebensmittel, Wasser, Unterkünfte, für die Kinder Schulmaterial. Kinder brauchen Frieden hat es sich zur Aufgabe gemacht, hier zu helfen.

Hilfe kommt direkt bei Betroffenen an