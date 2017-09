Hechingen Warmer Flötenklang flutet die Rotunde der Villa Eugenia

Gespielt wurde das eigentlich für Flöte und Kammerorchester konzipierte "Concerto G-Dur" von Giovanni Battista Pergolesi. Der Name des nur 26 Jahre alt gewordenen Komponisten wird manchen durch sein "Stabat Mater" bekannt sein, erklärte Schanze und merkte an, dass sich diese barocke Musik bereits etwas von der damals üblichen Barockmusik unterscheidet. Pergolesi könnte als Vorreiter des so genannten empfindlichen Stils gelten, die die Entwicklung zur Wiener Klassik einleitete. Das Werk hatte mit der dreisätzigen Form in Allegro, Largo, Allegro noch die typisch barocke Struktur, jedoch im etwas anderen Klanggewand. Im Largo-Satz intonierte die Flöte viele gleichmäßig lauter werdende Tonreihen. Diese Crescendi fluteten den Raum regelrecht.