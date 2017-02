Hechingen War Brandstiftung Absicht oder Verzweiflungstat?

Klar ist, dass der 52-jährige Angeklagte im vorigen Oktober Feuer in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Tübinger Straße legte und andere damit in Lebensgefahr brachte. Das gestand er am Mittwoch. Zwei ältere Paare und eine Familie mit Kind leben dort. Am folgenden Tag drohte ihm die Zwangsräumung, er habe nicht gewusst, was er mit seinen Möbeln machen soll. Da habe er sie verbrannt, so seine Begründung. Mehr Angaben machte er nicht vor Gericht.

Ist das glaubhaft? Oder wollte er sich mit dem Feuer an den Nachbarn rächen, von denen er sich gemobbt fühlte? Nicht völlig undenkbar, wie gestern Zeugenaussagen von Nachbarn und Vermieter zeigten. Der Angeklagte war drei Jahre zuvor in der Tübinger Straße eingezogen. Da hatte er Arbeit. Er lebte zwar sehr zurückgezogen aber in Frieden mit den Nachbarn.

Als er arbeitslos wurde, veränderte er sich, grüßte nicht mehr. Es gab Ärger, weil er lange Dart spielte auf eine Scheibe, die direkt an der Wand zur Nachbarwohnung hing. Das nervte den Nachbar in dem hellhörigen Haus. Dass er zu laut Musik hört, wurde ihm auch vorgehalten.