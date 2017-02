Hechingen Waldkauz ist Vogel des Jahres 2017

Als Stellvertreter für alle Eulenarten wurde der Waldkauz nun vom Nabu zum Vogel des Jahres gekürt. "Mit ihm soll für den Erhalt alter Bäume im Wald oder in Parks geworben werden und eine breite Öffentlichkeit für die Bedürfnisse höhlenbewohnender Tiere sensibilisiert werden. Eulen sind unverzichtbare Bestandteile der Artenvielfalt. Wir sollten alles dafür tun, sie zu schützen, ihre Bestände zu stabilisieren oder gar zu vermehren," fügt Weisshap hinzu.

Ein vielseitiger Botschafter

Im Laufe der Jahrhunderte hat sich die Rolle der Eule stetig gewandelt. Mal schrieb man ihr Weisheit zu und sah sie als Glücksbringer, mal galt sie als Bote des Todes. Der Steinkauz zum Beispiel, der sich durch seine stoische Mimik auszeichnet, wurde in der Antike als "Vogel der Weisheit" ständiger Begleiter der Göttin Athene angesehen. Im Mittelalter wiederum stand die Eule für Depression und Seuchen.

"Der Waldkauz ist nachtaktiv. Sehen kann man ihn somit selten, aber häufig hören," berichtet Weisshap. Tagsüber verstecken sich die Waldkäuze lieber in Höhlen oder in dichten Baumkronen. Mit ihrem baumrindenfarbigen Gefieder sind sie zudem äußerst gut getarnt. Dass die meisten Eulen ausgerechnet die Nacht bevorzugen, hat ihrem Image nicht immer gut getan. Abergläubige Menschen sahen darin den Beweis, dass in Eulen ein böses Wesen schlummere. Die nächtlichen Rufe des Waldkauzes wurden als Ankündigung des baldigen Todes eines geliebten Menschen interpretiert. Entkommen konnte man diesem Schicksal angeblich nur, wenn man eine getötet Eule an sein Eingangstor nagelte. Heute hat sich die Rolle der Eule – zum Glück, könnte man sagen – gewandelt. Gerade in den letzten Jahren waren sie ein beliebtes Motiv auf Kleidung und Accessoires.

Umso wichtiger, dass lebendige "Original" zu schützen. Waldkäuze kommen häufig durch die Kollision mit künstlichen Hindernissen zu Tode – sie fliegen gegen heranfahrende Autos, wenn sie Mäuse von der Straße erbeuten wollen, oder können Zäune oder Stromleitungen beim nächtlichen Flug nicht rechtzeitig erkennen. Solche Unfälle sind schwer vermeidbar – doch was den Lebensraum angeht, lässt sich einiges tun. Laut Nabu sind alte Bäume mit vielen Höhlen zum Brüten nötig, um die Existenz des Waldkauzes zu sichern. Auch zusätzliche Nistkästen können helfen Zwischen 43 000 und 75 000 Brutpaare des Waldkauzes soll es derzeit in Deutschland noch geben.

Mit seinen gerade einmal 40 bis 42 Zentimeter Länge und 400 bis 600 Gramm Gewicht soll der kleine Vogel 2017 nun der Botschafter für die großen Themen Artenschutz und Artenvielfalt werden.

Weitere Informationen

Am kommenden Donnerstag, 23. Februar, um 19.30 Uhr stellt Hans-Martin Weisshap von der Hechinger Nabu-Gruppe im Bildungshaus St. Luzen den Waldkauz vor. Gäste sind wie immer willkommen.