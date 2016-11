Hechingen "Wahre Begebenheiten" als Trend

Hechingen. Krämer hat in Hechingen einen treuen Fankreis. Seit 1993 war er auf Tour. Dann war Pause. "Die dreijährige Durststrecke ist überlebt", konstatierte nun Ursula Grau, die Leiterin der Erwachsenenbildung.

"Es ist nicht alles große Literatur, was ich ihnen vorstelle", schränkte er von Anfang an ein. Aber lesenswert sei jedes Exemplar seiner Auswahl. Das waren dann immerhin 84 Bücher der Gegenwartsliteratur. Zeitgeschichte nehme in dieser Auswahl einen breiten Raum ein, erklärte Krämer, oft eingebettet in Familiengeschichten.

Auf einen interessanten Aspekt wies der Wissenschaftler hin: Früher sei oft betont worden, die Geschichten hätten keine "Ähnlichkeiten mit lebenden Personen", so lese man heute oft: "Nach einer wahren Begebenheit". Eine Geschichte sei aber immer Fiktion, betonte Krämer.